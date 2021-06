Cardinale (Misto – Cd): presentata proposta di legge per valorizzare invecchiamento attivo popolazione per over 65.

La deputata Daniela Cardinale (Misto – CD), ha presentato nei giorni scorsi una proposta di legge che mira a colmare quello che nel nostro Paese, ad oggi, può essere considerato un vuoto normativo, riconoscendo un ruolo fondamentale alla terza età, puntando a sostenere e valorizzare l’invecchiamento attivo della popolazione.

“L’aumento dell’aspettativa media di vita ha avuto e continua ad avere, nella società italiana e nelle economie mondiali evolute – sottolinea la parlamentare nissena – importanti ricadute sul piano economico, sociale, sanitario e culturale, determinando anche un aumento della popolazione anziana. Ciò rappresenta un problema di prioritaria importanza non solo per il nostro Paese, che detiene il primato di “nazione più vecchia d’Europa”, ma anche per il continente europeo.

Il drastico calo delle nascite, infatti, e il conseguente crollo demografico verificatisi in Italia negli ultimi anni fanno prevedere che, nel 2050, la popolazione anziana potrebbe rappresentare circa un terzo degli abitanti della penisola. Alla luce di tali osservazioni, è impensabile che l’Italia non si debba interrogare sul ruolo futuro che gli over 65 potranno avere nella nostra società. Il testo di legge, depositato alla Camera dei Deputati, è costituito da otto articoli e definisce l’invecchiamento attivo come “qualsiasi processo di inclusione sociale promosso dalla Repubblica in favore delle persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età”.

“Questa proposta – precisa la deputata Cardinale – oltre che a promuovere il riconoscimento della “generazione solidale” rappresenta, attraverso un progetto di “restituzione sociale”, un valido supporto per tutto il nostro welfare, teso ad abbatterne i costi economici e sociali, mettendo altresì a disposizione della società un bagaglio di esperienza che altrimenti andrebbe disperso”. Adesso il testo di legge verrà assegnato alla Commissione competente e, si spera in breve tempo, comincerà il suo iter in Parlamento.