Carceri: tirocini lavoro in Dusty per 15 detenuti

Stanno per partire a Catania e in tutta la provincia etnea i tirocini lavorativi retribuiti promossi dal progetto ”Fuori le Mura’ all’interno della Dusty. Cosi’ come prevede un progetto realizzato dalla cooperativa catanese ‘Prospettiva Futur’, con il sostegno di Fondazione con il Sud, inizia il percorso di reinserimento socio-lavorativo di 15 detenuti – quattro donne e undici uomini – due dei quali segnalati dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni.

L’impegno all’interno della Dusty prevede quattro mesi di lavoro a tempo pieno, che sono stati preceduti da un percorso di formazione mirato alla raccolta, al riuso e al riciclo dei rifiuti. Il percorso formativo sta per concludersi anche acitta’ Palermo, Messina e Caltanissetta, dove a breve saranno attivati, nelle diverse sedi provinciali dell’azienda, altri tirocini lavorativi. Con la volonta’ di costruire una rete territoriale tra impresa, terzo settore e servizio pubblico il progetto Fuori Le Mura ha siglato la parternish con il Centro per l’impiego di Catania.

“La nostra mission – afferma la direttrice Salvatrice Rizzo – ci avvicina sempre ai soggetti piu’ fragili. Siamo felici quindi di poter dare il nostro contributo all’interno di un progetto cosi’ importante, capace di fornire un’occupazione stabile in un momento complesso come questo a chi merita una seconda possibilita’. Non e’ facile per chi ha commesso un errore ritrovare posto nella societa’ e noi come centro per l’impiego faremo di tutto per supportare chi ha bisogno di sostegno nel ricostruire la propria vita”.

“I primi tirocini – afferma l’amministratore Rossella Pezzino de Geronimo . saranno avviati nei territori comunali della provincia di Catania dove Dusty effettua il servizio di igiene urbana. Nel corso dei tre anni previsti dal progetto si proseguira’ poi nelle altre province: Caltanissetta, Messina e Palermo. Dusty predilige i progetti inclusivi come questo perche’ sono uno strumento concreto per superare le diseguaglianze e riabilitare risorse umane. (Foto di repertorio)