Caltanissetta, Onde su Consulte Comunali: “Bisogna lavorare con spirito costruttivo”

Ester Vitale, Portavoce dell’Associazione Onde donneinmovimento, ha diffuso una nota nella quale sottolinea “con sollievo del rinvio della riunione di insediamento delle Consulte Comunali” convocata per il prossimo lunedì.

Una convocazione peraltro giudicats irrituale poiché a firma del Segretario Generale e inviata per conoscenza al Sindaco.

“Inesperienza – ha proseguito la portavoce – non può significare incapacità di correggere gli errori e nella vicenda del Regolamento sulla partecipazione e della composizione delle Consulte, di errori ce ne sono stati tanti.

Già da diverso tempo l’Associazione Onde donneinmovimento – insieme ad altre Associazioni- ha inviato la documentazione necessaria per correggere il tiro e non vanificare quella che può essere un’opportunità di democrazia partecipata. Le Consulte – ha concluso Ester Vitale -, oggi più che mai, acquisiscono importanza alla luce del fatto che i progetti da finanziare con i soldi di NGEU, devono vedere un coinvolgimento massiccio del partenariato economico e sociale.

Bene ha fatto dunque l’Assessora Natale a chiedere il rinvio in modo che si possa rivedere ciò che non va e iniziare a lavorare rapidamente con rinnovato spirito propositivo e costruttivo.