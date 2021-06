Calcio, Nissa. Presidente Giammusso: “Creiamo attenzione per Caltanissetta”

Ecco alcune importanti considerazioni del presidente Arialdo Giammusso, al lavoro con la società per l’organizzazione della prossima stagione che deve essere vincente. “La Nissa FC, -afferma- da sempre rappresenta Caltanissetta nel calcio. Una squadra che ben figura e ottiene risultati è un importante biglietto da visita per una comunità. Incontrando imprenditori siciliani e non, sempre mi domandano della Nissa e di cosa stia facendo. Questo mi fa comprendere -osserva il presidente- che anche attraverso lo sport, ed il calcio è quello più diffuso in Italia, si crea attenzione per un territorio e nel nostro caso per Caltanissetta.

Dare una immagine positiva della nostra città, ha sempre un ritorno, anche in termini economici. Sto lavorando per coinvolgere altri imprenditori al progetto Nissa, anche non nisseni, e mi auguro di darvi buone notizie a breve. Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, -continua- non vi nascondo che sono indeciso sulla possibilità di presentare domanda di ripescaggio in serie D, perché sono convinto che quella importante categoria deve essere una conquista di tutti: dirigenza, squadra, pubblico e istituzioni.

E per questo sono certo che ce la conquisteremo sul campo il prossimo anno, con l’aiuto dei nisseni che si abboneranno, di quelli che verranno numerosi allo stadio la domenica, degli sponsor -conclude- e dell’amministrazione comunale che, spero, ci darà il suo sostegno. Una città, una squadra: la Nissa”.