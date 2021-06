Calcio, Città di Caltanissetta: il nuovo preparatore atletico è Giovanni Scarantino, icona dello sport nisseno

CALTANISSETTA – Altro colpo grosso in casa Città di Caltanissetta, confermando la rotta che caratterizza la lungimirante società guidata dall’avvocato Sergio Iacona: “nissenità” e qualità. Annunciato Giovanni Scarantino: è il nuovo preparatore atletico della formazione del capoluogo nisseno. Un colpo a sensazione, che va ad infoltire la qualità dello staff tecnico.

L’ex sollevatore siciliano, classe 1966, è l’unico nisseno nella storia dei “Giochi Olimpici” che vanta tre partecipazioni di fila ad una manifestazione, così, prestigiosa come quella delle Olimpiadi: Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996. Questo, recita il suo importante curriculum arricchito dal bronzo conquistato ai “Giochi del Mediterraneo” del 1997. Dopo il ritiro è diventato tecnico federale di sollevamento pesi con risultati più che positivi contribuendo in maniera decisiva alle vittorie del figlio Mirco, una su tutte l’indimenticabile medaglia d’oro agli Europei, di Batumi, del 2019. Ora, il desiderio di calarsi in questa nuova realtà sposando in pieno il progetto giallorosso dove troverà calciatori vogliosi di fare bene.

Giovanni Scarantino, indiscussa icona dello sport nisseno, ha sottolineato: “Con Giovanni Italia ho un gran bel rapporto; è stato lui a coinvolgermi in questa nuova avventura; che dire? Sono contento di dare una mano ad un progetto importante come quello del Città di Caltanissetta; metterò la mia esperienza a disposizione di questi ragazzi in modo che possano crescere atleticamente. Tutti gli sport hanno nella forza il loro valore aggiunto; senza forza non si va da nessuna parte; penso che anche nel calcio i pesi, come già in tanti altri sport, possano contribuire alla preparazione atletica dei ragazzi”