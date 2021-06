Bitcoin, cosa è e perché rappresenta il futuro in campo finanziario

Tanto per comprendere cosa sia Bitcoin e il ruolo che rappresenta nel futuro del campo finanziario, si potrebbe accennare che, in primis, Bitcoin è una valuta digitale, decentralizzata. Ciò, in assoluta sintesi, significa che, con criptovalute e Bitcoin, non è più necessario andarsi ad affidare a banche, a grandi aziende oppure a governi, per spostare i propri soldi.

In pratica, con i Bitcoin e le altre criptovalute, il denaro è davvero nostro. Bitcoin è stata la prima criptovaluta al mondo e da molti anni funziona senza alcuna interruzione, sulla base di una rete decentralizzata estremamente sicura chiamata blockchain creata da Satoshi Nakamoto. Blockchain è, dunque, un enorme record di transazioni.

La si potrebbe andare a configurare come un database pubblico contenente la storia di tutte le transazioni effettuate con ogni unità di Bitcoin e delle altre criptovalute che si vanno a basare su questa stessa tecnologia. Ogni nuova transazione, un trasferimento tra due persone, ad esempio, viene verificata rispetto alla blockchain per garantire che gli stessi Bitcoin non siano stati precedentemente utilizzati da qualcun altro. Coloro che registrano transazioni sulla blockchain sono i cosiddetti minatori.

Questi, ebbene, offrono la potenza di elaborazione dei loro computer per eseguire questi record e controllare le transazioni effettuate con le monete. In cambio di questa fondamentale attività, vengono ad essere remunerati con nuove unità. I Bitcoin, pertanto, sono creati grazie alle migliaia di computer che compongono questa rete e che, tra l’altro, possono risolvere complessi problemi matematici, con i quali è possibile andare a verificare la validità delle transazioni incluse nella blockchain.

In altre parole, la cosiddetta estrazione mineraria rappresenta la creazione di nuove unità di alcuni tipi di valute digitali. Se si utilizzano più computer per aumentare la capacità di elaborazione focalizzata sul mining, i problemi matematici che devono essere risolti diventano più difficili. Questo, è ciò che esattamente accade per limitare il processo di estrazione.

Per comprendere i vantaggi di Bitcoin e delle altre varie criptovalute esistenti, Bitcoin System, con certezza, è un più che valido punto di riferimento che viene ad essere offerto dal web.

Bitcoin, difatti, ha diverse proprietà e forme di utilizzo. Per esempio, come valuta Bitcoin propone una eccellente forma di pagamento, oltre che una assoluta privacy e sicurezza. Non per nulla, nessun Bitcoin può essere confiscato. In sostanza, lo si può inviarlo a chiunque si voglia e, ulteriormente, sarà possibile farlo quasi gratuitamente. Per di più, è sicuro e offre una maggiore trasparenza nei negoziati.

Bitcoin può anche essere utilizzato come investimento e, quindi, potrà essere utile nel cercare di diversificare il proprio capitale per ottenere dei guadagni migliori. Bitcoin ha portato rendimenti eccellenti e la tendenza è che diventi più popolare a lungo termine. Fondamentalmente, il valore dei Bitcoin e delle altre valute digitali note come criptovalute, varia a seconda della buona vecchia legge dell’offerta e della domanda.

Nei momenti in cui le criptovalute guadagnano più attenzione, è normale che siano più ricercate dagli investitori, il che aumenta il volume degli acquisti e, di conseguenza, i prezzi tendono a salire. Altro aspetto interessante, è che vi è solo un numero limitato di Bitcoin in circolazione e i nuovi Bitcoin vengono creati a un ritmo prevedibile e decrescente, il che significa che la domanda deve seguire questo livello per mantenere stabile il suo prezzo. Sinteticamente, poche transazioni di criptovaluta sono in grado di avere un impatto significativo sulle quotazioni.

In un periodo di soli tre mesi nel 2017, ad esempio, il valore di Bitcoin è balzato da circa $ 4,370 a $ 13,800. Poco più di un anno dopo, si era ritirato di nuovo a $ 3.500. Questa, andando a concludere, è una semplice dimostrazione di quanto Bitcoin e criptovalute, a quanto pare, possono essere piuttosto volatili.