Vicenda Salvini, Musumeci: “Nella giustizia si può avere fiducia”

«Sono felice per Matteo Salvini, per l’uomo e per il padre, prima ancora che per il leader politico. La decisione del Gup di Catania restituisce serenità e dimostra che nella giustizia si può avere fiducia. Spero sia un monito per tutti, anche per gli oppositori: la lotta politica non si fa in tribunale, ma affermando la bontà delle proprie ragioni e chiedendo al popolo di esprimersi».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito al proscioglimento del leader della Lega da parte del Gup di Catania.