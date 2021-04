Sospensione export India vaccini “impatto catrastrofico” su Africa. Da inizio pandemia nel continente 4,25 milioni di casi

La sospensione temporanea da parte dell’India delle principali esportazioni del vaccino Covid-19 AstraZeneca minerà i piani di vaccinazione dell’Africa e avrà potenzialmente un impatto “catastrofico”. Lo ha detto John Nkengasong, direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, in una conferenza stampa ad Addis Abeba.

“Questa rapina avrà sicuramente un impatto sulla nostra capacità di vaccinare le persone”, ha aggiunto. L’India aveva deciso di ritardare le esportazioni significative del vaccino prodotto dal Serum Insitute of India (Sii) per assicurarsi che fosse in grado di soddisfare la domanda locale. Tuttavia, a causa dei piani dell’Unione africana di vaccinare il 30-35% della popolazione del continente entro la fine dell’anno, ha detto Nkengasong, i ritardi potrebbero far perdere l’obiettivo.

Finora il Ghana ha ricevuto 600.000 dosi di AstraZeneca da 2,4 milioni che avrebbe dovuto ricevere attraverso lo schema COVAX entro la fine di maggio, con altri vaccini in arrivo solo a giugno, ha spiegato Kwame Amponsa-Achiano, responsabile della campagna vaccinalw. Lunedì Johnson & Jonhson ha annunciato che avrebbe fornito all’Ua fino a 400 milioni di dosi del suo vaccino Covid-19, con la consegna prevista per l’inizio del terzo trimestre dell’anno e la continuazione fino al 2022. Dall’inizio della pandemia, i Paesi africani hanno segnalato 4,25 milioni di casi di Covid-19 e 112.000 decessi, tuttavia, gli esperti hanno affermato che i numeri effettivi potrebbero essere più alti.