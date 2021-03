Vaccino: apre Hub Agrigento, 4.000 somministrazioni al giorno

Da stamattina e’ in funzione il centro vaccinale realizzato al Palacongressi del Villaggio Mose’, ad Agrigento. Lo rende noto la Regione. La struttura, che avra’ funzione di hub provinciale – affiancando gli altri punti di vaccinazione di Palermo, Catania, Siracusa, Messina, Caltanissetta e Ragusa – e’ stata allestita dalla Protezione civile regionale nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

“Oggi – ha detto l’assessore Razza – voglio ringraziare in particolar modo il sistema di protezione civile regionale per il lavoro enorme che sta facendo, i cui frutti sono sotto gli occhi di tutti. Sotto la guida del direttore della Protezione Civile, Salvatore Cocina, siamo riusciti a far tornare al centro i volontari, la cui professionalita’ e la cui abnegazione sono preziosissime. La valorizzazione di questo sistema e’ stata una delle azioni prioritarie richieste dal presidente Musumeci. Siamo stati la prima Regione italiana a pensare di affrontare la pandemia come un’emergenza di protezione civile e il modello di intervento che abbiamo adottato oggi e’ diventato un modello per tutta la nazione, un grande elemento di innovazione che contraddistingue l’azione del Governo Musumeci. La campagna di vaccinazione – ha aggiunto Razza – non si puo’ fermare. Dobbiamo guardare con fiducia alla scienza perche’ oltre al vaccino non c’e’ altro che possa restituirci alla normalita'”.