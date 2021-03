Vaccini, Germania registra nuovi casi di trombi dopo AstraZeneca

Il Paul Ehrlich Institute, agenzia federale tedesca per vaccini e medicinali, ha fatto sapere di aver ricevuto segnalazioni di 21 casi di coaguli di sangue in persone che di recente avevano ricevuto il vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca. In una mail ad Associated Press, l’istituto ha aggiunto che sette persone colpite dai trombi sono morte. Proprio a causa di casi di trombosi, alcuni Paesi europei avevano sospeso temporaneamente l’uso del vaccino AstraZeneca all’inizio del mese. Dopo una revisione da parte dell’agenzia europea per i medicinali (Ema), la maggior parte dei Paesi dell’Ue ha ripreso a utilizzare il farmaco.

Dei 21 casi segnalati in Germania fino al 25 marzo, 12 riguardano anche un livello anormalmente basso di piastrine nel sangue dei pazienti; 19 riguardano donne di età compresa tra 20 e 63 anni, mentre due sono uomini di età compresa tra 36 e 57 anni. Nel periodo considerato, in Germania sono state somministrate circa 2,27 milioni di prime dosi del vaccino AstraZeneca