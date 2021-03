Sommatino. Tre nuovi casi di positività al Covid. Il sindaco: “Non si facciano circolare false notizie che sono causa di allarmismo”.

SOMMATINO. Ci sono tre nuovi casi di positività ed una guarigione dal Covid a Sommatino. A rendere noto questo nuovo dato è stato il sindaco Elisa Carbone. In totale il numero dei pazienti positivi positivi al Covid è di 14.

Tuttavia, stavolta il sindaco Elisa Carbone ha inteso fare alcune importanti riflessioni e precisazioni: “Oltre al consueto report vogliamo aggiungere altro. Come accaduto in precedenza, con rammarico corre l’obbligo di ricordare a tutta la cittadinanza che far circolare messaggi con nomi ed altri dati personali è una violazione della privacy e delle norme sul trattamento di dati sensibili. Sono giunti, infatti, anche alla nostra Amministrazione messaggi riguardanti presunti soggetti positivi al Covid-19”.

Secondo il sindaco, “Oltre che essere falsi, tali messaggi costituiscono una violazione di legge. Pertanto, ancora una volta, invitiamo la cittadinanza a non far circolare false notizie che sono causa di allarmismo inutile e che ostacolano il lavoro delle istituzioni. Stiamo facendo più di quanto sia di nostra stretta competenza per gestire al meglio la situazione secondo i protocolli. Poco può importare il nominativo di chicchessia: rispettate le regole con chiunque siate e in qualunque luogo! Abbiate rispetto di quanto accade al nostro paese, alla nostra comunità e collaborate!”.