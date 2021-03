Mazzarino, D’Alleo: “muri e ringhiere pericolanti. Quando interverrà l’amministrazione?”

Il consigliere comunale Livio D’Alleo ha presentato un’interrogazione comunale al Sindaco di Mazzarino chiedendo chiarimenti in merito a lavori di manutenzione ancora lasciati in sospeso.

In particolare il rappresentante cittadino dell’opposizione sottolinea che da diverso tempo il muretto posto tra il marciapiede di Via Emilia e Viale della Resistenza e il muro tra Via San Francesco di Paola e Viale Europa necessitano di piccoli interventi di manutenzione.

Operazioni essenziali per garantire sicurezza sia agli abitanti della zone che ai tanti cittadini che transitano nelle suddette vie.

“Non è accettabile – ha ribadito il consigliere D’Alleo – che l’amministrazione si sia limitata solo a collocare delle transenne stradali per il muretto di Via Emilia diventando loro stesso anche un pericolo e mettere del nastro segnaletico di delimitazione e pericolo sul muro di Via San Francesco di Paolo. Una richiesta avanzata anche dai cittadini che si sono recati all’ufficio tecnico ma che sono rimasti senza alcuna risposta.

Chiedo all’Amministrazione Comunale ma principalmente all’Assessore con delega ai lavori pubblici intervenga in maniera celere sia nel centro urbano che periferico o dia una tempistica certa degli interventi”.

Ad aggravare il ritardo, secondo il consigliere, è anche il modesto importo che necessiterebbe per gli interventi. A fronte di un piccolo impegno di bilancio, infatti, si garantirebbe la sicurezza dell’area.