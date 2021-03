Italia, covid ‘aggressivo’: oggi 13.114 casi e 246 morti, positività sale a 7,8%

Si conferma in netta crescita la curva epidemica in Italia. I casi odierni sono 13.114 contro i 17.455 di ieri, ma con 87mila tamponi in meno, 170.633 in totale. Tanto che il tasso di positivita’ sale di un punto secco, dal 6,8 al 7,8%. Lo scorso lunedi’ i casi erano circa 4mila in meno.

In aumento anche i decessi, 246 (ieri 192), per un totale che arriva a 97.945. Prosegue inoltre l’incremento dei ricoveri, oggi piu’ evidente: sono 58 le terapie intensive in piu’ (ieri +15), con 171 ingressi del giorno, e sono 2.289 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 474 unita’ (ieri +266), per un totale di 19.112. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.