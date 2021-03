Italia, Covid: 13.902 nuovi casi, superati 100 mila decessi da inizio emergenza, tasso positività a 7,5 per cento

Sono 13.902 i nuovi casi Covid in Italia, rispetto ai 20.765 di ieri, ma con quasi 90mila tamponi in meno (come sempre il lunedi’), 184.684 oggi. Il tasso di positivita’ e’ in lievissimo calo, dal 7,6 al 7,5%. I decessi sono 318 (ieri 207): il computo totale delle vittime supera quota 100mila e arriva a 100.103.

In netto aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 95 in piu’ (ieri +34), e salgono a 2.700 (con 231 ingressi del giorno), mentre i ricoveri ordinari crescono di 687 unita’ (ieri +443), per un totale di 21.831. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.