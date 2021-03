Gela. Finanziaria Sicilia conferma fondi per auto elettriche e dragaggio porto

Incentivi per l’acquisto di auto elettriche e due milioni di euro per il completamento del dragaggio del porto di Gela, in provincia di Caltanissetta.

Sono alcune delle norme inserite nella legge di stabilita’ della Regione Siciliana e approvate in mattinata dall’Ars. La norma che incentiva l’acquisto di auto elettriche, contenuta nell’articolo 79 del ddl di stabilita’, istituisce contributi per la rottamazione di veicoli Euro 0, 2 e 3 per il conseguente acquisto di veicoli con alimentazione elettrica o ibrida classe Euro 6.

Il budget complessivo e’ di duecentomila euro. Le risorse per il porto di Gela sono a valere sul Poc 2014/2020. Via libera anche alla norma che stanzia cinque milioni di euro per servizio di assistenza igienico-personale agli alunni diversamente abili. “Un atto che restituisce dignita’ ad una categoria ignorata dal governo e che assicura un servizio fondamentale per gli alunni diversamente abili”, commentano cosi’ i deputati regionali M5s Nuccio Di Paola e Roberta Schillaci, che hanno sponsorizzato la misura.

D Approvata anche un’altra proposta del Movimento 5 Stelle, qualla di aumentare le finestre d’accesso al fondo regionale per la disabilita’ e la non autosufficienza. “Con questo articolo – spiega il promotore Antonio De Luca – si inserisce un secondo termine, il 30 giugno, da aggiungere a quello gia’ esistente del 31 dicembre, per la presentazione delle domande da parte dei nuovi soggetti affetti da disabilita’ gravissima. Si apre quindi una seconda possibilita’ che consentira’ di dimezzare i tempi di attesa a tante famiglie che prima dovevano aspettare anche 12 mesi per il riconoscimento dei propri diritti”. Sala d’Ercole al momento ha sospeso i lavori, che riprenderanno alle 15:30. Il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, in mattinata ha annunciato l’intenzione di chiudere i lavori sulla finanziaria entro la seduta di oggi. (Sac/Dire) 15:09 25-03-21 NNNN