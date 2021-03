Covid. Polizia municipale e carabinieri interrompono festa per sole donne in locale del catanese.

Una festa della donna per sole donne e senza uomini che, nonostante le restrizioni Covid, avrebbe dovuto essere indimenticabile. Ma qualcosa non è andata per il verso giusto poiché la Polizia municipale, forse anche a causa dell’elevato volume della musica diffusa, è intervenuta.

E’ accaduto a Castel di Judica in provincia di Catania. Qui, come riferisce Live Sicilia, diverse donne hanno deciso di festeggiare la tradizionale Festa della Donna nonostante le ormai note restrizioni anti Covid. Sul luogo dei festeggiamenti, un locale che in quel momento era chiuso al pubblico, la festa stava impazzando quando, improvvisamente, la Polizia municipale è intervenuta.

Le donne avrebbero cercato di fuggire. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per consentire l’apertura del locale e l’acquisizione dei filmati. Il sindaco Ruggero Strano, sempre secondo quanto riporta Live Sicilia, s’è detto “sconvolto per quanto avvenuto, alcuni non hanno capito l’importanza di rispettare le misure anticovid, proprio adesso che siamo usciti dalla zona rossa. Avevamo raggiunto il picco di oltre 100 contagiati e adesso siamo a 4 ma rischiamo di tornare a risalire”. (Fonte Live Sicilia)