Covid, Asp Enna: 9,8% popolazioni vaccinata, somministrate oltre 14mila dosi

I vaccini somministrati in provincia di ENNA, conteggiando prime e seconde dosi, sono in totale 14.031, pari al 9,8 per cento della popolazione totale da vaccinare (circa 143.000 abitanti con i requisiti anagrafici). Lo rende noto l’Azienda sanitaria provinciale di ENNA, spiegando che gli anziani vaccinati sono 3.652, a cui si aggiungono gli ospiti di case di riposo e strutture di lungodegenza pari a 1.255 cittadini, di cui già 780 hanno ricevuto la seconda dose.

Le seconde dosi sono state inoculate, in totale, a 3.995 cittadini che hanno completato pertanto la procedura della vaccinazione. In base ai dati comunicati dal Data Manager, Natale La Grotteria, tra le varie categorie, sono 769 gli operatori delle strutture per lungodegenti vaccinati; 575 gli operatori delle forze di Polizia, 152 i vigili del fuoco, 229 gli appartenenti al mondo della scuola a cui è rivolto, da più parti, l’appello ad aderire alla vaccinazione.

Confortanti anche i numeri relativi alle persone ricoverate all’Umberto I di ENNA per coronavirus: i pazienti nell’area delle Malattie infettive sono 6; uno solo si trova in Terapia intensiva. Dagli inizi di novembre, 69 persone ricoverate sono, purtroppo, decedute. I dimessi, in totale, sono stati 340.