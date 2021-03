Covid. A San Marino al via le prenotazioni per la vaccinazione dei giovani di 16 e 17 anni.

I giovani di 16 e 17 anni che risiedono nella Repubblica di San Marino possono prenotarsi per ricevere il vaccino contro il Covid. Lo ha reso noto l’Istituto per la sicurezza sociale. Inoltre, per tutte le altre fasce d’età è stato messo a disposizione un servizio online o telefonico al numero Cup dedicato (0549 994905).

Un mese fa a San Marino erano partite le vaccinazioni col vaccino russo Sputnik V, mentre il primo marzo era arrivata la prima fornitura di Pfizer-BionTech. Il farmaco russo è approvato esclusivamente per fasce d’età dai 18 anni in su, mentre Pfizer ha l’ok dell’Ema da 16 anni in su. Per i più giovani, pertanto, sarà utilizzato il vaccino Pfizer.