Il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, e Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile, sono stati vaccinati contro il Covid-19 alla cittadella militare alla Cecchignola, a Roma. Il generale Figliuolo e Curcio hanno ricevuto la prima dose Astrazeneca: in qualità di membro delle forze armate e della Protezione civile rientravano tra le categorie prioritarie in quanto a contatto con la popolazione.