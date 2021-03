Campofranco. Sabato e domenica ci sono le vaccinazioni a Mussomeli.

CAMPOFRANCO. Il sindaco Rino Pitanza ha reso noto che, a seguito di contatti avuti con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta, la stessa informa la cittadinanza che tutti coloro che hanno ricevuto telefonata di conferma, potranno recarsi al centro vaccinazioni presso l’Ospedale di Mussomeli, nel giorno e nell’orario indicati nella telefonata, con la MODULISTICA GIA’ COMPILATA e non da presentare in bianco per farla compilare al personale addetto alla vaccinazione.

Trattandosi di circa 800 persone da vaccinare tra sabato e domenica, sia per la prima dose che per la seconda e avendo obiettivo comune la totale vaccinazione programmata, la compilazione dei moduli (che non spetta al personale medico ma è una autocertificazione del singolo) comporterebbe un ritardo proprio nei tempi di vaccinazione.

L’ASP comunica che NON effettuerà vaccinazioni a chi si presenta con la modulistica non compilata. La stessa modulistica, se non è stata stampata al momento della prenotazione e per venire incontro alla popolazione soprattutto anziana, può essere ritirata presso il Comune di Campofranco oggi (venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 12,30.