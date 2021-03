Caltanissetta, Gambino ai commercianti nisseni: “La zona rossa non dipende da me ma dai dati, dall’indice di contagio”

CALTANISSETTA – Nella sua consueta diretta-facebook per informare i nisseni sui provvedimenti ed i dati del contagio il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha ‘risposto’ ai tanti commercianti che chiedevano l’allentamento della morsa per la zona rossa in atto nel capoluogo nisseno fino al 6 aprile.

Il primo cittadino ha chiarito che è determinante l’indice del contagio. Gambino ha spiegato in maniera esaustiva: “I commercianti nisseni mi hanno chiesto di allentare la morsa e di fare riaprire. Non posso farlo. Non posso farlo perché a me i dati vengono forniti dall’Asp che ha il monitoraggio della situazione e se i contagi superano la soglia dello 0,25% per una settimana, non ci sono alternative alla zona rossa. Da questo punto di vista, posso dire che io sono un passacarte, un mero passacarte. L’Asp mi fornisce i dati, io scrivo al presidente della Regione che dischiara la zona rossa e stabilisce lui per quanto tempo e con che modalità. Purtroppo io non posso fare niente, solo prendere atto dei provvedimenti che mi arrivano”.