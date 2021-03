17enne di Enna nominato Alfiere della Repubblica. Andrea Lo Guzzo: “Fatto quel che è giusto fare”

Ha saputo di essere uno dei 28 alfieri della Repubblica mentre era a scuola, e ha potuto festeggiare con papa’, mamma e fratelli solo al rientro a casa. Andrea Lo Guzzo, 17 anni non si aspettava una onorificenza cosi’ importante per quello che e’ stato per lui un atto normale e doveroso. Andrea frequenta il quarto anno del liceo classico “Fratelli Testa” e vive a Nicosia (En) con mamma Daniela, operatrice sociosanitaria, papa’ Giuseppe, soprintendente capo della Polizia penitenziaria, il fratello Fabio di 22 anni e la sorella Marina di 11.

“E’ stata una sorpresa inaspettata – dice papa’ Giuseppe all’AGI – che abbiamo appreso questa mattina e da allora ho ricevuto centinaia di telefonate. Sono orgoglioso come padre e come poliziotto perche’ Andrea ha fatto cio’ che riteneva giusto e questo vuol dire che crede nei valori che sono alla base di una societa’ realmente civile”.

Andrea aveva visto un’auto investire un bambino di 8 anni e poi dileguarsi, ma aveva avuto la prontezza di prendere il numero di targa e fornirlo agli agenti del commissariato di Ps che erano intervenuti. Per questo gesto aveva ricevuto una lettera di ringraziamento dalla dirigente del Commissariato di Nicosia con la motivazione del “non comune spirito d’iniziativa e un senso delle istituzioni che e’ esempio per la collettivita'” e poco dopo era stato invitato dal questore di Enna alla Festa della Polizia.

“Ho solo fatto quello che era giusto”, aveva detto il ragazzo, che anche oggi, sorpreso per l’inaspettata onorificenza, ribadisce all’AGI: “Ho solo fatto quello che era giusto fare”. Per Andrea la cosa giusta da fare, quando ha capito che il conducente della vettura si stava allontanando, era prendere la targa e fornirla agli agenti della “volante”. In pochi minuti il pirata della strada era stato individuato. L’uomo e’ stato denunciato per lesioni e omissione di soccorso. La decisione di recarsi dalla polizia prima che questa lo raggiungesse, gli ha evitato l’arresto.