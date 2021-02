Vaccino Johnson&Johnson, autorizzazione entro marzo. Testato in Sudafrica quando variante era in circolazione.

Il vaccino Janssen (Johnson&Johnson) contro Covid-19 “dovrebbe essere autorizzato dall’Ema (Agenzia europea per i medicinali) entro marzo. Quindi qualche settimana prima del previsto. Una buona notizia perché il composto, sviluppato con la tecnica dell’adenovirus, è stato testato anche in Sudafrica quando era già in circolazione la variante.

“Il vaccino è stato testato su 43.783 partecipanti di varie fasce di età e varie latitudini, dagli Usa all’America Latina, al Sudafrica, nel periodo in cui il contagio era più elevato. Il che ci mette al riparo dalle varianti. Il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha detto di riporre grosse aspettative sul nostro vaccino” ha spiegato Massimo Scaccabarozzi, ad di Janssen Italia, e presidente di Farmindustria, in un’intervista al Corriere della sera.

Il vaccino, la cui fase 3 è iniziata a metà novembre, prevede “una sola dose, nessun problema di temperatura di conservazione: a 2/8 gradi è stabile per tre mesi, a -20 gradi per due anni. È stato testato in modo particolare sui malati che avevano altre patologie (obesità, diabete, tumori, Hiv).

Risultato: una copertura del 100% contro il rischio di ospedalizzazione o morte, dell’85% contro le forme gravi di Covid. Abbiamo testato il vaccino anche in Sudafrica in un periodo in cui la variante era già in circolazione, e la media sull’efficacia in forme da moderate a gravi si è attestata al 66%”.

La tecnologia utilizzata è “quella dell’adenovirus: la piattaforma è la stessa usata per il vaccino contro l’Ebola, ed è quella comune ai vaccini antinfluenzali, quindi molto tollerabile. Abbiamo appena chiesto l’autorizzazione per situazioni di emergenza alla Fda (Food and drug administration) degli Usa: potrebbe arrivare entro febbraio”.

L’Unione europea ha “una prelazione per 200 milioni di dosi, più un’opzione per altre 200 milioni. Per l’Italia è previsto l’arrivo di 27 milioni di dosi per altrettante persone. Senza richiamo“.