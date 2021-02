Vaccino Covid AstraZeneca: E’ sicuro anche per gli anziani

“AstraZeneca è un vaccino sicuro per gli anziani però in quanto a protezione non abbiamo dati sufficienti per stabilirne l’efficacia effettiva.

La risposta immunitaria vista negli anziani è piuttosto buona e simile a quella vista negli adulti.

Di fronte a queste incertezze è comprensibile però che le nazioni lo indirizzino ad altre fasce d’età.

Rimandare il richiamo come fa la Gran Bretagna? Meglio evitare, non andrei oltre le sei settimane di intervallo tra una dose e l’altra”.

Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini e prodotti terapeutici Covid dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), intervenuto ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital.