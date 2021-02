Vaccino: circolare ministero, AstraZeneca a 18-65enni, tranne vulnerabili

Sulla base di nuove evidenze scientifiche il ministero della Salute in una circolare aggiorna le modalita’ di somministrazione del Vaccino AstraZeneca nella fascia di eta’ compresa tra i 18 e i 65 anni. “A seguito del parere del Comitato tecnico scientifico e dell’Aifa”, e “alle successive precisazioni del Consiglio superiore di sanita’ trasmesse oggi si rappresenta la possibilita’ di utilizzo del Vaccino Covid-19 Vaccine AstraZeneca nella fascia di eta’ compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili”, si legge nella circolare.

“Tali indicazioni, secondo il gruppo di lavoro permanente su Sars-CoV-2, sono rafforzate da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del Vaccino superiori a quelle precedentemente riportate, e dati di immunogenicita’ in soggetti di eta’ superiore ai 55 anni, nonche’ nuove raccomandazioni internazionali tra cui il parere del gruppo Sage dell’Oms. Pertanto relativamente alla categoria 6 del documento ‘Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-Sars-CoV-2/Covid-19, agg.to 8 febbraio 2021’ il Vaccino Covid-19 Vaccine AstraZeneca puo’ essere offerto fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 senza quella connotazione di gravita’ riportata per le persone definite estremamente vulnerabili. Cio’ in attesa dell’aggiornamento del suddetto documento”, conclude la circolare.