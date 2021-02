Sicilia, migranti: 85 naufraghi su 3 barconi soccorsi a Pantelleria in dodici ore

In meno di un giorno sono sbarcati 85 migranti sulle coste dell’Isola di Pantelleria, una delle isole dove gli sbarchi sono molto più rari perché non nella rotta più veloce dal Nordafrica. Si tratta di tre imbarcazioni in ottime condizioni che fa pensare a tre dei cosiddetti sbarchi fantasma finiti fuori rotta. Tra ieri sera e stamattina tre imbarcazioni sono state soccorse dalle motovedette della guardia costiera.

Il primo soccorso è avvenuto ieri sera quando a poche miglia da Pantelleria è stato intercettato dalla guardia costiera e portato in porto. Sempre ieri sera una seconda imbarcazione, un peschereccio con a bordo 42 migranti. In questo caso l’intervento è stato coordinato con una nave della guardia di finanza di pattuglia nell’area. Stamattina invece il personale della Guardia Costiera ha recuperato altre 33 persone provenienti dalla Tunisia, trasferite dai carabinieri nell’unico centro di accoglienza presente sull’isola di Pantelleria. Nei prossimi giorni tutti i migranti saranno trasportati nei centri siciliani per il rimpatrio.