Sicilia, droga: minorenne incinta usata come corriere, padre condannato

Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, ha condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione un 41enne per spaccio di droga tra Floridia e Solarino. Secondo quanto emerso nelle indagini dei carabinieri, che arrestarono l’uomo nel gennaio del 2018, insieme ad altre 9 persone, l’imputato avrebbe affidato alla figlia minore e in stato di gravidanza, il compito di trasportare carichi di droga in compagnia del fidanzato che era alla guida dell’auto.

Riteneva che la ragazza avrebbe potuto superare i controlli delle forze dell’ordine, accortisi successivamente dello stratagemma grazie alle intercettazioni. Per quella vicenda, la giovane non e’ stata indagata, mentre il padre e’ finito sotto processo insieme ad altri due imputati, di 30 anni e 36 anni che hanno rimediato una condanna a un anno e 2 mesi di reclusione ciascuno. Altri indagati, coinvolti nell’indagine dei carabinieri, hanno gia’ patteggiato la pena.