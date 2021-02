Serradifalco. Ecco i nuovi progetti inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche.

SERRADIFALCO. Sono in totale sette le nuove opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 approvato dalla Giunta comunale.

Tra queste c’è il project financing per la ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico del Palazzetto dello sport di 139.717,99 euro. Altra opera è il progetto per la realizzazione di 560 nuovi loculi cimiteriali e relativa gestione, anche in questo caso tramite project financing, per un importo complessivo di 632.000 euro.

C’è poi il progetto per il completamento e adeguamento del campo sportivo comunale “Marco Tomaselli” per renderlo funzionale all’attività agonistica nazionale (importo di 770.000 euro), e poi ancora il progetto per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione della Piazza San Francesco per un importo di 630.247,87 euro.

Altra opera inserita nel piano triennale è il progetto per la rifunzionalizzazione del Largo San Giuseppe e restauro della “Testa dell’Acqua di Largo Fonte il cui importo complessivo ammonta a 113.791,34 euro.

Infine, oltre al progetto per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola media “Federico Polizzi” per 1.615.000 euro, è stato inserito il progetto di efficientamento energetico realizzato all’interno del campo sportivo comunale al servizio di tutti gli edifici pubblici limitrofi per un importo di 1.459.000 euro.