San Cataldo. Nuova avventura per l’attore Fabio Martorana in veste di produttore.

Una nuova avventura per l’attore siciliano Fabio Martorana che con “Essence production” si cimenta nella veste di produttore.

Con la sua casa di produzione il 39enne ingegnere scommette su se stesso e coniuga il suo lavoro da ingegnere con quello da attore infatti realizza, come opera prima, lo spot per la sua azienda che opera in campo nazionale e dai il via al suo primo ciak con una pubblicità che somiglia molto ad un film d’autore in versione “short”.

E’ bastata la prima produzione per conquistare la platea dei telespettatori e iniziare la produzione di una serie di spot televisivi.

Fabio Martorana, classe 1981, con due lauree all’attivo, una in Scienze dell’educazione e della formazione e una in Ingegneria civile ha studiato recitazione e musica. Ha recitato in teatro e in film per il cinema. Ha sfilato sulle più importanti passerelle del settore moda ed è stato testimonial di numerosi brand.

Fin da ragazzo ha coltivato la sua passione per il cinema, e dopo aver costituito la sua azienda che lavora su tutto il territorio italiano, il 39enne ha all’attivo una serie di partecipazioni cinematografiche che lo vedono come protagonista e co-protagonista.

Il proverbio bello ma non balla nel caso di Fabio Martorana viene smentito. Il sancataldese riscuote successo in ogni sua attività grazie alla passione e alla abnegazione con la quale affronta ogni lavoro, dal cinematografico allo strettamente professionale nel campo dell’ingegneria civile.

“Con la realizzazione dello spot della mia azienda sono riuscito a mettere insieme i miei mondi, il mio lavoro da imprenditore e quello da attore. E’ stata una bella scommessa, riuscita. Infatti, sono stati commissionati parecchi spot alla mia casa di produzione “Essence” che, nata da pochissimi mesi, sta dando i suoi frutti in termini di soddisfazione mia e dei clienti che si sono rivolti a me dandomi fiducia come produttore”, afferma l’eclettico Martorana. E’ possibile vedere il primo spot di “Essence” su Sky TG24.