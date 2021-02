San Cataldo. Il 7 marzo si vota per il rinnovo del Comitato di quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna.

SAN CATALDO. Il prossimo 7 marzo il quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna sarà chiamato a rinnovare il suo Comitato con le elezioni. In quell’occasione si dovrà scegliere chi sarà il nuovo presidente del Comitato di quartiere. Carica in questi anni occupata da Vincenzo Siracusa.

Proprio quest’ultimo, nell’annunciare le prossime elezioni del Comitato con modalità diverse a causa della pandemia, ha inteso fare un bilancio della sua presidenza: “Nel febbraio 2018 iniziavo l’esperienza più bella della mia vita. A 23 anni diventavo presidente del quartiere Sant’Anna di San Cataldo. Il più giovane nel sud Italia. In questi anni, assieme al vice presidente Antonino Cravotta, all’intera squadra, abbiamo potenziato il quartiere, rimuovendo l’ostacolalo della indifferenza sulla cosa pubblica”. Il presidente uscente ha poi parlato delle prossime elezioni: “Sarò nuovamente io? Questo lo sapremo soltanto domenica 7 marzo; aldilà di tutto ringrazio la vita per questa esperienza intensa”.

Siracusa, che è candidato anche lui alle prossime elezioni, ha ringraziato Antonino Cravotta e tutti i membri del consiglio, ma anche i suoi collaboratori, e tutti coloro che hanno partecipato in questi tre anni all’esperienza: “Lasciatemi dire, anche GRAZIE all’intero Quartiere per il sostegno, l’amicizia, la solidarietà che mi hanno dimostrato. Quanto a me, se sarò rieletto continuerò con la stessa squadra il lavoro svolto fino adesso. Completando il progetto programmatico sul quartiere da presentare alla futura amministrazione comunale che guiderà la città di San Cataldo nel 2021”.