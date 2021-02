San Cataldo. Ecco le novità approvate dalla Commissione straordinaria in materia di Tari.

SAN CATALDO. Arrivano importanti novità per quanto riguarda la Tari. La Commissione straordinaria ha stabilito che, nelle more dell’adozione del P.E.F 2021 e delle correlate tariffe TARI 2021, la tariffa sui rifiuti sia corrisposta a titolo di acconto.

Nel contempo, la Commissione ha stabilito per l’anno 2021 che l’acconto TARI sia commisurato ai criteri ed alle tariffe in vigore per l’anno 2020. Inoltre, è stato stabilito dalla stessa Commissione il versamento a titolo di acconto sia pari al 70% della TARI dovuta per l’anno 2020 suddiviso in tre rate uguali.

L’acconto TARI 2021 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche dovrà essere riscosso in tre rate con scadenze 30 aprile (prima rata), 30 giugno (seconda rata) e 31 agosto (terza rata). La scadenza dell’acconto in unica soluzione è stata invece fissata entro il 30 aprile 2021.

Infine, è stato deciso che le modalità e le scadenze per il versamento del saldo, saranno fissate dall’Organo competente, congiuntamente all’approvazione delle tariffe TARI 2021, con scadenza successiva al primo dicembre 2021.