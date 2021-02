‘Razzista’, YouTube sospende per canale di scacchi ‘Bianco vs Nero’

YouTube ha sospeso per 24 ore il canale di scacchi del famoso giocatore croato Antonio Radic dopo averlo scambiato per un account razzista. Noto sul web con il nome di ‘Agadmator’, lo scacchista pubblica video in cui spiega e dimostra diverse strategie.

Settato per individuare commenti discriminatori l’algoritmo di YouTube, spiega il Daily Mail che riporta la notizia, ha segnalato frasi ricorrenti nell’account come ‘bianco contro nero’ o ‘il bianco schiaccia il nero’. L’account e’ stato sospeso senza preavviso.

YouTube non ha fornito spiegazioni sul perche’ il canale sia stato bloccato ma ha fatto sapere in una nota che “non appena siamo stati informati dell’errore abbiamo velocemente riabilitato l’account”.”