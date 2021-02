Rassegna Stampa. Caltanissetta: Frasi celebri di donne proiettate sull’archivio di Stato

Anche per la festa della donna del prossimo 8 marzo non ci saranno a

Caltanissetta manifestazioni pubbliche per il persistente stato di emergenza sanitaria e per il rispetto delle misure adottate per il contenimento della diffusione del Covid-19 che non consentono assembramenti di persone.

Il Comune di Caltanissetta, però, non vuole che la ricorrenza passi inosservata e ha deciso di realizzare il progetto di illuminazione architetturale chiamato “Nella storia anche noi”, che prevede la proiezione su un edificio pubblico di immagini e brevi frasi scritte o pronunciate da donne illustri da ricordare per l’impegno nel campo dell’arte, della scienza, della letteratura, della politica e del sociale.



Il progetto di illuminazione architetturale con la proiezioni di immagini

su un edificio pubblico è già stato sperimentato per le scorse festività

natalizie nella piazza Garibaldi con le proiezioni nel palazzo della Camera di commercio, nella Cattedrale e della chiesa San Sebastiano. Ora sarà ripetuto nei giorni 7 e 8 marzo e alle immagini (di genere diverso) saranno aggiunte frasi scritte o pronunciate da donne illustri. L’edificio pubblico dove sarà effettuata la proiezione è quello dell’Archivio di Stato della piazza Falcone e Borsellino.



Nei prossimi giorni il Comune procederà all’affidamento del servizio di

noleggio, installazione e smontaggio dell’illuminazione architetturale.