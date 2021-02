Nell’agrigentino, frode in commercio: sequestrati 8 quintali di prodotti ittici

Frode in commercio scoperta dai carabinieri a Sciacca, in provincia di Agrigento. I militari hanno denunciato un saccense e sequestrato otto quintali di prodotti ittici, per un valore di ventimila euro: alici e sardine sott’olio venivano infatti prodotte e vendute senza alcuna autorizzazione, spacciandoli con etichette false per alimenti prodotti da un’azienda saccense del settore.

I prodotti contraffatti, provenienti da un laboratorio abusivo, erano stati smerciati ad alcuni piccoli esercenti agrigentini e trapanesi. In azione, oltre ai militari della stazione di Sciacca, anche quelli del Nucleo antisofisticazioni e sanita’ di Palermo, competenti in materia sanitaria e alimentare per l’area occidentale della Sicilia, che hanno individuato nella cittadina agrigentina il luogo in cui gli alimenti venivano confezionati. Si trattava di un locale angusto in cui erano custodite le confezioni di alici e sardine sott’olio, suddivise in circa mille barattoli di vetro su cui erano state applicate, con apposite attrezzature, etichette false di un’azienda del settore che era all’oscuro di tutto.

Il laboratorio e le attrezzature sono stati sequestrati, mentre per il titolare dell’attivita’, B.M. di 57 anni, e’ scattata la denuncia per frode in commercio. Ora i carabinieri stanno cercando di reperire tutti gli alimenti smerciati, con la collaborazione dei Comandi provinciali dell’Arma di Agrigento e Trapani. I Nas, invece, hanno eseguito le analisi con i veterinari dell’Asp sui campioni dei prodotti per stabilire l’eventuale pericolosita’ degli alimenti