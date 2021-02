Mussomeli – Rendiconto 2020 “Conferenza San Vincenzo”. Relazione del Presidente Pippo Genco

L’anno 2020 è stato caratterizzato, in tutti gli aspetti della vita sociale del mondo intero e del nostro paese, dalla pandemia.

Il lock-down, a cui l’Italia è stata costretta, di fatto ha cambiato le abitudini e il normale svolgimento di molte attività a cui eravamo abituati.

Tale situazione ha notevolmente inciso anche nell’organizzazione della nostra Conferenza. L’isolamento e la paura dei contagi ha limitato la partecipazione a molte attività da parte di alcuni confratelli, ma altri, con spirito di sacrificio e abnegazione, hanno continuato a svolgere con impegno il servizio di volontariato.

Le limitazioni, imposte dalla legge, alla partecipazione ai funerali da cui dipendono principalmente le nostre entrate, ha fatto sì che quest’anno la raccolta dei fondi si è notevolmente ridotta.

Alcune donazioni sono pervenute alla nostra Conferenza a seguito dell’appello “Aiutaci ad Aiutare” diramato sui social media dal Presidente Pippo Genco.

Sempre a causa del lock-down, le riunioni sono state sospese ma gli interventi sono stati regolarmente effettuati confrontandoci telefonicamente.

Si è intervenuto su n° 61 nuclei familiari e n° 19 persone singole, inseriti nell’elenco degli assistiti cui non fanno più parte coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza e dell’adeguamento delle pensioni al reddito di cittadinanza.

Si è contribuito alle spese per la mensa scolastica per i bambini appartenenti alle famiglie meno abbienti, relativamente ai soli mesi di Gennaio e Febbraio dal momento che la mensa è stata poi sospesa.

In quest’anno così particolare la nostra Conferenza si è rivelata di grande supporto alle Istituzioni, nell’elargizione dei contributi messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione tramite le istituzioni comunali, fornendo supporto logistico con l’indicazione dei nuclei da assistere.

Si è altresì rivelata indispensabile per l’assegnazione di n° 50 buoni alimentari messi a disposizione dal presidente della Cassa Edile di Caltanissetta, e di altre somme donate da due nostri concittadini residenti all’Estero.

Si è contribuito alle spese di trasporto-alimenti, da Catania a Mussomeli, per il Banco Alimentare gestito dalle Parrocchie.

In occasione delle festività pasquali e delle festività natalizie non è stato possibile effettuare la consueta visita agli anziani della Casa di Riposo “Padre Calà”, della Casa Albergo Protetta “San Padre Pio” di Acquaviva, della Casa Famiglia IRIS e dell’American Residence, agli ospiti di Casa Rosetta e ai piccoli ospiti della Casa Famiglia Vanessa, ma abbiamo voluto essere lo stesso vicini a loro inviando dolcini e panettoni.

Durante la commemorazione dei defunti, presso il Camposanto, con la collaborazione dei giovani volontari del Servizio Civile del “Gruppo Fratres”, è stata fatta la raccolta dell’obolo tradizionale per questi giorni pari a € 313,14.

Anche quest’anno da un nostro benefattore ci è stata inviata la somma di € 250,00 da utilizzare per fiori immarcescibili.

E’ pervenuta anche l’offerta di $ 500,00 da parte del rev. Amico della “Società Mussomelese della Madonna dei Miracoli di Buffalo”.

Il Direttore e il Presidente della B.C.C. San Giuseppe di Mussomeli, come sempre, si sono dimostrati sensibili e attenti concedendoci un contributo di € 10.000,00.

Le offerte raccolte durante i funerali di defunti appartenenti a famiglie disagiate, per un ammontare complessivo di € 2.550,00 sono state devolute interamente ai familiari per aiutarli a sostenere le spese funebri.

E’ stato inviato un contributo alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conti a Palermo, di € 100,00.

Anche al Collegio di Maria sono stati elargiti dei contributi, per un totale di € 150.

Un contributo è stato dato a Mario Bertolone, in rappresentanza dei reduci di guerra, per i fiori e la celebrazione della S. Messa in occasione della commemorazione dei caduti del 4 Novembre.

Il Presidente del Consiglio Centrale di Termini Imerese, Mariano Incao, ha provveduto all’apertura di un Conto corrente presso il Credito Valtellinese di Mussomeli, intestato alla Conferenza di Mussomeli affiliata al Consiglio Centrale, delegando il Presidente pro tempore Giuseppe Genco; lo stesso è stato fatto anche presso la BCC San Giuseppe, poi BCC Toniolo San Cataldo, con le stesse modalità.

E’ stato rinnovato l’abbonamento per il sito internet su piattaforma web (www.conferenzasanvincenzo.it), e la relativa casella di posta elettronica.

Delle tre abitazioni in carico alla “Società Ente Morale di Milano San Vincenzo de’ Paoli”, due sono disabitate poiché, avendo bisogno di riparazioni, sono inagibili, l’altra (in vicolo Palmeri) continua ad essere abitata da un nucleo familiare.

Nonostante le difficoltà che si sono presentate in quest’anno così particolare in cui i disagi e i bisogni si sono moltiplicati, la nostra Conferenza non ha voluto far mancare ai fratelli in difficoltà la presenza e il sostegno operando con impegno e serietà sulle orme di San Vincenzo de Paoli e Federico Ozanam.

Il Presidente Il Tesoriere Il Segretario

Giuseppe Genco Anna Maria Nigrelli Anna Maria Mingoia