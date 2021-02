Maurizio Landini (Cgil): “Governi tecnici non esistono; la vicenda Renzi insegna, non abbiamo bisogno di fenomeni”.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando della situazione politica attuale in Italia ha sottolineato: “Governi tecnici non esistono; la vicenda Renzi insegna: non abbiamo bisogno di fenomeni, di furbi, di uomini soli al comando”.

Il segretario generale della Cgil commenta la fine dell’esecutivo Conte e la decisione del presidente della Repubblica di convocare l’ex governatore della Banca centrale europea Mario Draghi per affidargli l’incarico.

“La politica ricostruisca un rapporto di fiducia con il Paese, torni ad ascoltarci perché servono risposte immediate su licenziamenti e ammortizzatori sociali e c’è bisogno di non perdere l’occasione che arriva dalla straordinaria quantità di risorse messe a disposizione dall’Unione europea”.