Mafia, operazione “Xydi”: l’avvocata e l’ex compagno boss restano in carcere

L’avvocata Angela Porcello e l’ex compagno boss, Giancarlo Buggea, restano in carcere.

I due poliziotti coinvolti nell’inchiesta vanno ai domiciliari. I gip di Agrigento, Stefano Zammuto e Alessandra Vella, hanno emesso l’ordinanza per 17 dei 23 indagati dell’operazione “Xydi” che ha stretto il cerchio sull’ultimo superlatitante Matteo Messina Denaro e disarticolato il mandamento mafioso di Canicatti’ di cui la professionista sarebbe stata la cassiera e braccio destro del compagno, gia’ pregiudicato per mafia.

Nei loro confronti e’ stato convalidato il fermo ed e’ stata applicata la custodia in carcere.

I due poliziotti coinvolti – Filippo Pitruzzella, 60 anni, ispettore fino a poche settimane fa in servizio al commissariato di Canicatti’ e Giuseppe D’Andrea, 50 anni, assistente capo in servizio nello stesso ufficio – vanno agli arresti domiciliari.

Pitruzzella, che questa mattina – assistito dagli avvocati Salvatore Manganello e Antonino Gaziano – e’ stato interrogato nel carcere di Trapani e si e’ difeso, e’ accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere rivelato informazioni riservate su indagini in corso all’avvocato Porcello e a Buggea.

Per D’Andrea, che ieri, nel carcere Pagliarelli di Palermo, difeso dall’avvocato Daniela Posante, ha risposto alle domande del gip respingendo le accuse, non e’ stato convalidato il fermo ma e’ stata firmata un’ordinanza di applicazione dei domiciliari.

Restano in carcere: Calogero Di Caro, 74 anni, boss di Canicatti’; Diego Emanuele Cigna, 21 anni, di Canicatti’; Pietro Fazio, 48 anni, di Canicatti’; Gregorio Lombardo, 66 anni, di Favara; Gaetano Lombardo, 64 anni; Calogero Paceco, 56 anni, di Naro; Giuseppe Sicilia, 42 anni, di Sicilia; Luigi Boncori, 69 anni, di Ravanusa; Antonino Chiazza, 51 anni, di Canicatti’. Decisa, invece, la scarcerazione di Giuseppe Pirrera, 62 anni, di Favara; Gianfranco Gaetani, 53 anni, di Naro; Luigi Carmina, 55 anni, di Caltanissetta e Antonino Oliveri, 36 anni, di Canicatti’.