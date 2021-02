Le Tessere e il Mosaico: Signore, salvaci da SALIGIA

Don Salvatore Callari

Come più volte dichiarato , scrivo, col preciso intendimento di dire qualche parola utile alla crescita cristiana sul …. Versante della conoscenza e della concreta vita cristiana. Dunque è cosa seria anche questa volta. Tuttavia cedo sempre alla tentazione di lasciarmi prendere dall’umorismo. Non è per un gioco di passatempo , quasi un cruciverba né un enigma perditempo, qualcosa che incuriosisce…. .

S A L I G I A ! Chi conosce il significato di questa parola ? Non la trovate in nessun vocabolario. Eppure una volta “scoperto” il significato, si trae motivo di riflessione, seria, e di esame di coscienza. S. A. L . I , G. I .A .Saligia è un orrido nemico della vita cristiana. Un concentrato di vizi, anzi di vizi “ capitali”. Già ! concentrato di vizi! E’ proprio questo il “vero” significato della parola. Attingo dalla predicazione di Sant’Antonino di Firenze che per fare imprimere nella mente dei fedeli una verità della dottrina cattolica e cristiana soleva dire, con enfatica proclamazione : CHI VUOL SALVAR SUA VITA SI GUARDI DA SALIGIA !

CIOE’, DAI VIZI CAPITALI, MEMORIZZANDO UNA SOLA PAROLA, ASSAI FACILE da ricordare ricavando la “ enigmatica parola” con le lettere iniziali di ognuno di essi. Scrivo in maiuscolo la lettera iniziale :

S.uperbia A.varizia . L ussuria, . Ira . G,ola . I.nvidia . A.ccidia In maiuscolo le lettere inziali che compongono la famigerata parola. Trattandosi di vizi capitali, converrebbe dire qualcosa su ogni singolo vizio . Capitali perchè sono la sorgente venefica di peccato , riconducibile alla fonte. Se si conduce una vita moralmente corretta, in genere, con opere buone, e rispetto delle norme morali, ogni buona azione è virtù. Se si coltivano abitualmente comportamenti cattivi che favoriscono azioni cattive nel prossimo, si ha il vizio, se sono azioni che si commettono abitualmente., sono occasione di scandalo e inducono al peccato. Pertanto si dicono capitali perché “ generatori” di altri peccati. Non è possibile, fare un elenco di quanti ne scaturiscono e che sono riconducibili al “vizio” capo e generatore. Solo un esempio : sentire altamente di sé, presumere di essere migliori degli altri, trattare con arroganza, si attribuisce il merito di opere buone, falsamente ecc. Si tratterebbe di una cattiva “ discendenza” della superbia. Sono sette i vizi capitali, come le sette note musicali che con combinazioni opportune tra di loro danno vita ad una infinita varietà di melodie. Come si vede da un avvio semiserio siamo arrivati alla scoperta di “una” briciola di verità di dottrina e di conoscenza assai utile …. a sapersi. Ma non basta saperli… è opportuno evitarli. Un solo vocabolo e si possono ricordare tutti e sette i vizi capitali tenendo a mente una sola parola.