Governo, Trizzino(M5S): “Non possiamo sottrarci, sarebbe irresponsabile”

Il deputato del M5s, Giorgio Trizzino, invita il Movimento entrare nel governo Draghi e a sostenerlo per senso di responsabilità. “Il Presidente della Repubblica – scrive Trizzino su Fb – ha compiuto un passo obbligato, reso tale dalla cieca ostinazione di Renzi che ha voluto la crisi ed ha proditoriamente deciso di non cooperare per una ragionevole soluzione che fosse vantaggiosa per l’Italia. È a tutti evidente che quello che voleva ottenere Renzi, che ancora una volta ha imposto la linea ai suoi, era la sconfitta personale di Conte. “Tuttavia, se Draghi otterrà l’incarico pieno e la fiducia parlamentare, il suo governo dovrà rappresentare le forze politiche che lo sosterranno e essere composto da ‘ministri politici’ e rappresentativi in linea di continuità con la precedente esperienza. Anche Conte era estraneo alla politica ma ha saputo egregiamente guidare governi politici formati da politici”. “Lo stesso dovrà fare Draghi: entrare in sintonia con i cittadini più deboli, bisognosi e vulnerabili. Dovrà occuparsi della questione sociale e sanitaria in misura almeno pari a quella economica e finanziaria. Non credo che il M5s possa sottrarsi all’appello alla responsabilità che è stato rivolto dal Capo dello Stato a tutte le forze politiche per fare fronte comune e compatto nel momento più difficile per il Paese dal dopoguerra”.

Sarebbe da irresponsabili e noi non lo siamo mai stati. Il M5s deve contribuire alla formazione del governo con propri ministri. Solo con la partecipazione attiva e fattiva di ministri del M5s potrà supplirsi all’obbligato deficit di rappresentanza popolare con cui sembra nascere il governo Draghi. Che dovrà essere in stretta linea di continuità con il governo Conte uscente. Un governo che ha fatto cose eccellenti ed è stato guidato con saggezza ed autorevolezza”, conclude Trizzino.