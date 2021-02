Governo: stampa tedesca in coro, Draghi deve salvare l’Italia

“Il banchiere che deve salvare l’Italia”: per una volta, caso rarissimo, hanno lo stesso titolo l’autorevole Frankfurter Allgemeine Zeitung e la Bild, il tabloid popolare piu’ letto della Germania nei loro servizi sull’incarico a Mario Draghi conferitogli dal presidente Sergio Mattarella. Scrive la Faz che il “principio-guida” dell’ex presidente della Bce, ossia il “whatever it takes” (in quel caso per salvare l’euro) puo’ essere necessario “anche quando cerchera’, in caso di nomina, di superare le conseguenze economiche della pandemia con i 209 miliardi di euro del Recovery fund targato Ue”.

Il giornale conservatore pare apprezzare che Draghi “non partecipi ai dibattiti abitualmente surriscaldati” tipici dell’Italia e che “si faccia vedere raramente in pubblico”. L’importante, cosi’ la Frankfurter, e’ che il premier incaricato “e’ abituato ad affrontare sfide in situazioni difficili e anche quelle quasi disperate”.

Interessante il cambio di prospettiva della Bild, che in passato non ha lesinato attacchi molto duri all’ex numero dell’Eurotower (arrivo’ a chiamarlo “Conte Draghila” con tanto di denti da vampiro): secondo il tabloid, “un governo di esperti” da lui guidato “sarebbe una soluzione per i prossimi mesi, per far superare all’Italia i suoi problemi piu’ urgenti”. Anche la Bild ricorda che “sono in gioco gli importanti sostegni in arrivo dai fondi di ricovero dell’Ue” per i quali l’esecutivo “deve presentare un piano di investimenti”.

Piu’ caustico nel suo commento lo Spiegel, secondo il quale “colui che e’ attualmente il politico piu’ impopolare d’Italia ha fatto cadere il premier piu’ popolare da 25 anni”, ossia Giuseppe Conte. A detta del settimanale amburghese, “la maggior parte degli italiani e delle italiane reagiscono spiazzati di fronte al caos politico di Roma. Quasi nessuno comprende perche’ il Paese debba affrontare anche una crisi di governo mentre si trova in mezzo alle crisi del coronavirus, dell’economia e dei vaccini”. Anche per lo Spiegel, tuttavia, “il nuovo governo Draghi sarebbe la soluzione”.

Un po’ diverso il punto di vista dell’Handelsblatt: “Torna sulla grande scena Mario Draghi, un tempo il presidente della Bce un po’ debole in quanto a comunicazione?”, si chiede il principale quotidiano economico della Germania. Che spiega: “Le consultazioni per rimettere in piedi la vecchia maggioranza sono fallite. Nuove elezioni sono state escluse dal presidente Mattarella.

Allora meglio Mario Draghi, whatever it takes”. E’ il Tagesspiegel a ricordare che “l’alleanza che sosteneva Conte era andata in pezzi nel litigio intorno all’utilizzo dei fondi d’aiuto dei programmi Ue per la ricostruzione. L’Italia deve presentare alla Commissione Ue un piano di investimenti per ottenere questi sostegni”. E’ in questo passaggio che il quotidiano berlinese sottolinea che “Draghi e’ considerato un esperto economico e finanziario vicino all’Europa dotato di fiuto politico e coraggio”.