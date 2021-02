Enna, morte allevatore: la Polizia indaga per omicidio

Sono compatibili con l’ipotesi di omicidio le cause della morte dell’allevatore Salvatore Blasco, 55 anni, rinvenuto privo di vita nella tarda mattinata del 24 febbraio nelle campagne di Nicosia. Questo, il primo esito dell’autopsia che si e’ svolta ieri all’obitorio di Enna che ha confermato la morte violenta escludendo al momento l’ipotesi di un malore.

Nessuna indiscrezione sulle possibili cause. Sul corpo dell’uomo, che era stato trovato in un terreno di sua proprieta’ da un dipendente dell’azienda agricola, non erano comunque presenti ferite da armi da fuoco o da taglio. La morte era apparsa subito sospetta malgrado sul corpo non fossero stati trovati segni di colluttazione o ferite evidenti e la procura di Enna ha disposto l’autopsia.

Le indagini, sottolineano gli inquirenti, non escludono al momento alcuna pista, dalle questioni personali ai possibili contrasti legati al mondo della zootecnia.