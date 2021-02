Covid: 9.630 nuovi casi, 274 morti, tasso positività 5,6%

Sono 9.630 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo (ma succede spesso nel week end) rispetto ai 13.452 di ieri. I tamponi sono 170.672 (ieri 250.986) e il tasso di positivita’ sale a 5,6% (ieri era al 5,4%).

I decessi sono in aumento, 274 (ieri 232), per un totale di 95.992 vittime dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in aumento le terapie intensive, + 24 (ieri + 31) con 162 nuovi ingressi, e sono 2.018 in tutto. Cresce anche il numero dei riveri ordinari, +351 rispetto a ieri per un totale di 18.155.