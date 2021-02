Coldiretti: un fiore non è “per sempre” ma salva il settore dal crack

Sale a 1,7 miliardi il crack del florovivaismo italiano nell’ultimo anno a causa dell’emergenza Covid alla vigilia della prima festa di San Valentino nell’era della pandemia, che rappresenta l’occasione per un’importante boccata d’ossigeno per le aziende piegate dalla crisi.

Il settore florovivaistico – sottolinea Coldiretti Sicilia – ha pagato un prezzo pesantissimo alla crisi causata dalla chiusura. Un vero e proprio tsunami senza precedenti nella storia dell’Italia dove per effetto delle misure di sicurezza anti virus e dei timori legati al contagio sono stati azzerati eventi pubblici, fiere e assemblee, cresime, comunioni, battesimi e sposalizi.

Solo considerando il periodo gennaio-ottobre 2020 il dilagare del Covid, a livello nazionale, ha provocato il taglio del 50,3% dei matrimoni a fronte dei 170mila celebrati nello stesso periodo del 2019 secondo l’analisi di Coldiretti su dati Istat.

La crisi generata dal virus ha stravolto i programmi di promessi sposi e famiglie e azzoppato i bilanci delle aziende che adesso puntano sull’apertura della stagione 2021 con il tradizionale appuntamento di San Valentino.

Da tutelare c’è il futuro di un comparto e chiave del Made in Italy agroalimentare, con il valore della produzione italiana di fiori e piante stimato in 2,7 miliardi di euro nel 2019 secondo la Coldiretti. Per salvare imprese e posti di lavoro sono necessari interventi urgenti e concreti su tutte le scadenze, fiscali e non, per la gestione dei dipendenti e l’accesso agli ammortizzatori sociali. La Coldiretti ha chiesto indennizzi a fondo perduto per coprire i danni subiti dalle imprese e garantire la liquidità necessaria a ripartire con i nuovi cicli produttivi, esonerando il settore dal pagamento di imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Comprare dei fiori o una pianta nella ricorrenza del San Valentino e in generale, per tutte le ricorrenze – conclude Coldiretti Sicilia – è un segno tangibile che aiuta gli agricoltori. Fiori e piante si trovano anche nei mercati Campagna Amica grazie all’impegno degli imprenditori che con passione seguono tutta la produzione e chiudono la filiera.