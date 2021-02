Caltanissetta, Rotary club dona colonnina acqua al Consorzio Universitario Nisseno. Tesauro: “E’ l’inizio di una fruttuosa sinergia”

Caltanissetta, Rotary dona colonnina acqua potabile al Consorzio Nisseno. Tesauro: iniziamo una sinergia

Continua a Caltanissetta l’attività del Rotary Club nella sensibilizzazione dell’utilizzo di acqua potabile pubblica e disincentivazione della plastica. Dopo aver consegnato colonnine e borraccette nelle scuole del Nisseno, adesso è stato il turno degli studenti universitari del Consorzio Universitario Nisseno.

L’iniziativa del club service presieduto da Marcella Milia, fa parte di un progetto più ampio denominato “Free Water – Plastic Free”. Un’iniziativa promossa da Caltanissetta come capofila ma per la quale hanno partecipato anche i Rotary Club San Cataldo, Mussomeli, Valle del Salso, Gela e Niscemi. Il progetto è cofinanziato con un contributo del Distretto Rotary 2110 Italia-Malta a valere sui fondi messi a disposizione dalla Rotary Foundation.

“Nel pieno rispetto delle regole anti-covid – ha sottolineato la presidentessa del Club nisseno -, nella Sede storica di Corso Vittorio Emanuele, con una sobria ma sentita cerimonia, la consegna è stata effettuata al Presidente del Consorzio Walter Tesauro in rappresentanza degli studenti. Crediamo molto nelle future generazioni e ci impegniamo affinchè le buone prassi, in tema ambientale e alimentare, possano essere sempre seguite”.

“Ho apprezzato la lodevole iniziativa del Rotary club e del pregevole omaggio che ci è stato fatto – ha aggiunto il Presidente del Consorzio Universitario Nisseno Water Tesauro -. Quella di oggi rappresenta soprattutto un’opportunità per creare un viatico utile a una collaborazione fruttuosa per tutto il territorio. La nostra volontà è quella di avviare una sinergia con tutti i club service locali. Loro possono diventare una fucina di idee indispensabile per promuovere un efficace sviluppo della città e del comprensorio. Nessuno può sentirsi esente. Dobbiamo impegnarci tutti per instaurare quel buon rapporto che possa consentire di far rivivere il centro storico di Caltanissetta”.

Con questa donazione il Rotary Club Caltanissetta ha voluto anche sostenere concretamente l’attività del Consorzio Universitario, preziosa ed irrinunciabile risorsa per la città e la provincia di Caltanissetta; basti pensare che soltanto nella Sede Centrale sono in atto ospitati due corsi di Laurea, Ingegneria Biomedica e Scienze e Tecnologie Agrarie, frequentati da circa 250 studenti.

Non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, con la collaborazione di Legambiente il progetto sarà completato con una conferenza informativa sulle buone prassi da seguire per utilizzare al meglio le risorse idriche pubbliche e per evitare al massimo l’uso della plastica, nella convinzione che sia fondamentale educare i giovani al corretto e parsimonioso uso dell’acqua e ad evitare l’uso dei contenitori di plastica, notoriamente molto inquinanti.

Il tema dell’acqua potabile e dell’approvvigionamento idrico è tra quelli che stanno più a cuore al Rotary International, che, attraverso l’opera dei Club locali, realizza ogni anno in tutti i Paesi del mondo opere concrete per far si che quante più persone possibile – principalmente coloro che vivono in zone disagiate – possano avere disponibilità di questo bene prezioso in tutta sicurezza per la propria salute. Lo stesso interesse è stato, sempre più negli ultimi anni, rivolto alla tutela dell’ambiente, per cui combattere l’inquinamento, in questo caso da materiale plastico, è diventato per il Rotary un impegno di primaria importanza.

L’auspicio del Rotary è che iniziative, come quella quest’anno proposta, possano forgiare le coscienze dei nostri giovani, rendendoli consapevoli, forti e proattivi di fronte alle minacce di degrado che l’ambiente in cui viviamo corre quotidianamente.