Ars. Caputo (FI) resta deputato, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Antonio Rizzotto: “Sempre avuto fiducia nella giustizia”

Dopo la sentenza della Corte di Appello di Palermo, anche la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da Antonio Rizzotto e conferma la regolarità dell’elezione di Mario Caputo a deputato regionale. La Corte di Cassazione ha anche condannato alle spese processuali Rizzotto, confermando la sua ineleggibilità alla carica di deputato regionale.

“Ringrazio i miei legali, gli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Intarlandi, per il loro impegno processuale – dichiara Caputo. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e ho continuato ogni giorno, anche in attesa della sentenza in difesa del territorio, cercando di fare onore al mio ruolo di parlamentare siciliano, che oggi continuerò a svolgere con rinnovato entusiasmo ed impegno”.