Troppi morti per Covid. A Los Angeles mancano le bare per seppellire i defunti.

Record di vittime del Covid negli Stati Uniti. Qui accade addirittura che le pompe funebri di Los Angeles sarebbero a corto di bare per le vittime. Il problema è che il numero dei decessi starebbe aumentando a un ritmo così allarmante che le pompe funebri sarebbero a corto di pini per costruire le bare.

Un’impresa di pompe funebri della città avrebbe addirittura affittato un camion frigo di 15 metri per consentire di ospitare le salme in attesa di trovare una soluzione per il loro degno seppellimento.

Un fenomeno che appare certi aspetti singolare ma che, tuttavia, fotografa indirettamente una situazione alquanto preoccupante in termini di numero di morti a seguito della pandemia nella metropoli statunitense.

Gli Stati Uniti hanno superato i 20 milioni di casi di positività al Covid, mentre i morti sono oltre 350 mila.