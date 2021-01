SOMMATINO. Tutti i tamponi rapidi effettuati oggi, in drive-in, su base volontaria ad alunni e docenti hanno avuto esito negativo.

Lo ha reso noto il sindaco Elisa Carbone. Lo screening è stato messo a punto tramite l’Asp con la collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana e della Polizia Municipale.

Pertanto, essendo risultati tutti negativi i tamponi rapidi, per domani, lunedì 18 gennaio è previsto il ritorno a scuola in presenza per alunni e docenti.