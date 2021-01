Sicilia: Regione stanzia 450mila euro per Festival e rassegne cinematografiche

Via libera ai contributi regionali per sostenere i festival e le rassegne cinematografiche organizzate in Sicilia nel 2020.

L’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo ha approvato la graduatoria con cui sono ammessi a finanziamento 20 progetti – realizzati da altrettante associazioni regionali – per una cifra complessiva di 450mila euro, cofinanziati da fondi regionali e risorse europee del Patto per il Sud/Fsc 2014-2020 ‘Interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello spettacolo dal vivo.

Programma Sensi Contemporanei, III Atto Integrativo’. “Anche in questa occasione – afferma l’assessore Manlio Messina – il governo Musumeci dà un segnale di attenzione alle associazioni che hanno svolto nel territorio attività culturali, come festival e rassegne.

Attività che, nonostante le grandi difficoltà affrontate da tutto il mondo della cultura e dello spettacolo in questi mesi, hanno avuto una forte rilevanza sociale oltre che culturale”.

Sono 20, in tutto, le associazioni che nel 2020 hanno allestito festival e rassegne cinematografiche e che adesso, dopo la presentazione dei relativi rendiconti, potranno accedere al finanziamento regionale.