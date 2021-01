Meteo nel weekend: burrasche di vento e tempo instabile

Nelle prossime ore un nucleo gelido proveniente dalla Russia fara’ irruzione sull’Italia sotto forma di burrasche di vento e precipitazioni che risulteranno nevose a quote via via piu’ basse soprattutto al Sud.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che entro sera impetuose correnti fredde raggiungeranno l’Italia. La Bora soffiera’ moderata al Nordest e sul medio Adriatico, il Grecale sferzera’ l’Adriatico meridionale, il Mare Ionio e poi il Tirreno. Soffiera’ forte ancora il Maestrale in Sardegna e sulla Sicilia mentre sulle Alpi valdostane e lombarde avremo un forte Fohen.

Tempo che peggiora al Nord con molte nubi, qualche nevicata sulle Alpi e piogge in Liguria.

L’ingresso dei venti orientali causera’ un rapido peggioramento del tempo su Abruzzo, Molise e Puglia con veloci temporali e nevicate a 800/1000 metri, il Maestrale manterra’ ancora tempo instabile sulle coste tirreniche meridionali e sulla Sardegna.