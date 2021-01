Legalità. Uno studio: il Covid rende la Sicilia ancora più fragile, Caltanissetta permeabile alla criminalità

La Sicilia del Covid, fragile e appetibile per le mafie. Il ritratto impietoso dell’economia siciliana vede le province di Caltanissetta, Catania, Siracusa e Trapani tra quelle maggiormente permeabili alle infiltrazioni della criminalita’ organizzata. A metterlo nero su bianco e’ l’ultimo rapporto Eurispes che ha analizzato, tramite 19 indici basati su 163 variabili, la permeabilita’ dei territori alla criminalita’ organizzata.

Lo studio, realizzato grazie a un protocollo di intesa con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, sottolinea il Centro Pio La Torre che ha approfondito la realta’ isolana, “ha chiarito una volta per tutte come nessuna provincia italiana possa in realta’ considerarsi a rischio zero, ma come, allo stesso tempo, la permeabilita’ del Sud sia principalmente dovuta alla sua vulnerabilita’ sociale”.